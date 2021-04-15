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Бойовики нарощують сили на Донбасі, але намагаються це приховати

Новость на русском → Донбас, Четвер 15 квітня 2021 18:42
Бойовики нарощують сили на Донбасі, але намагаються це приховати Фото: окупанти приховують нарощення сил на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Російські-окупаційні сили нарощують озброєння на Донбасі, але намагаються це приховати. З цією метою проросійські бойовики перешкоджають діяльності спостерігачів місії ОБСЄ.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Як розповіли у штабі, окупанти все частіше здійснюють обстріли та глушіння за допомогою засобів радіоелектронної боротьби безпілотників місії ОБСЄ.

Так, впродовж 12 та 13 квітня проросійські бойовики двічі обстріляли зі стрілецької зброї безпілотники спостерігачів, а також понад 20 разів глушили модулі GPS.

"А 13 квітня політ БПЛА СММ дальнього радіуса дії було взагалі скасовано через вплив перешкод поблизу бази у населеному пункті Степанівка", - додали у штабі.

Українські військові ж, як наголошують у командуванні ООС, неухильно дотримуються домовленостей щодо припинення вогню та виконують взяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння і військової техніки на окупованій території. Вся ця техніка проросійських бойовиків була розміщена з порушенням.

Додамо, з початку 15 квітня окупаційні сили тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові не постраждали.

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