Доба на Донбасі: бойовики обстріляли ділянку розведення, поранили військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Всього "тишу" порушили 13 разів

Протягом 29 травня проросійські бойовики 13 разів порушили "тишу" на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Обстріли вели із заборонених Мінськом мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Богданівки та Невельського.

Біля населених пунктів Березове і Новотроїцьке ворог застосував гранатомети різних систем, а поблизу Лебединського і Старогнатівки, окупанти, окрім гранатометів, використали ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського бойовики стріляли по українських захисниках зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Міномети калібру 82 мм агресор застосував біля населених пунктів Гладосове і Новгородське, а на околицях Кримського окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські військові стріляли у відповідь. За даними розвідки, поранили одного бойовика.

Окрім того, у вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. На ділянках розведення №1 та №3 режим "тиші" дотримувався.

З початку поточної доби бойовики стріляли біля Авдіївки з гранатометів. Постраждалих серед українських військових немає.

РБК-Україна писало, що 29 травня бойовики на Донбасі відкрили вогонь поблизу Луганського, поранивши військового.

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи збили російський безпілотник, який здійняли у повітря бойовики.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора