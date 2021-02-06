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Бойовики продовжують блокування дорожніх коридорів навпроти КПВВ на Донбасі

Донбас, Субота 06 лютого 2021 16:50
Бойовики продовжують блокування дорожніх коридорів навпроти КПВВ на Донбасі
Фото: КПВВ (t.me/s/mvs_ukraine)
Автор: Юлія Струк

Проросійські бойовики продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Йдеться про КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Такі дані надала Державна прикордонна служба.

"Всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 08:00 до 16:00. Окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпаки контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка", - зазначено в повідомленні.

При цьому громадян пропускають лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодня, "Новотроїцьке" - двічі на тиждень (понеділок і п'ятниця), коли найманці розблокують рух по дорожнього коридору.

Нагадаємо, Україна в Тристоронній контактній групі по Донбасу в січні просила ОБСЄ допомогти з відкриттям руху через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя".

Як писало РБК-Україна, на зустрічі з новим головою ОБСЄ президент України Володимир Зеленський поскаржився на те, що російська сторона гальмує врегулювання на Донбасі. За його словами, Київ виконав усі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.

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