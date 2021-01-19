Україна просить ОБСЄ допомогти з обміном полоненими і рухом через КПВВ

Фото: голова української делегації Леонід Кравчук (УНІАН)

Україна в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу просить ОБСЄ допомогти з розблокуванням обміну полоненими. Також необхідна допомога з відкриттям руху через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя".

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що гуманітарна підгрупа обговорювала точки автобусів-човників, які мають перевозити людей через лінію розмежування в районі КПВВ "Щастя". Українська сторона звернулася з проханням до координатора ОБСЄ в цій підгрупі Тоні Фріша сприяти визначенню точок розвороту.

Крім того, представник України Галина Третьякова в черговий раз запропонувала російській стороні розблокувати процес обміну, а ОБСЄ - підтримати розблокування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на переговорах щодо Донбасу з'явилися нові люди. Зокрема, окупанти залучили "громадських діячів" зі свого боку.

До цього на окупованому Донбасі заявили, що передадуть Україні кількох полонених в односторонньому порядку.