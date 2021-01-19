ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна просить ОБСЄ допомогти з обміном полоненими і рухом через КПВВ

Київ, Вівторок 19 січня 2021 13:47
Україна просить ОБСЄ допомогти з обміном полоненими і рухом через КПВВ
Фото: голова української делегації Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Україна в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу просить ОБСЄ допомогти з розблокуванням обміну полоненими. Також необхідна допомога з відкриттям руху через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя".

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що гуманітарна підгрупа обговорювала точки автобусів-човників, які мають перевозити людей через лінію розмежування в районі КПВВ "Щастя". Українська сторона звернулася з проханням до координатора ОБСЄ в цій підгрупі Тоні Фріша сприяти визначенню точок розвороту.

Крім того, представник України Галина Третьякова в черговий раз запропонувала російській стороні розблокувати процес обміну, а ОБСЄ - підтримати розблокування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на переговорах щодо Донбасу з'явилися нові люди. Зокрема, окупанти залучили "громадських діячів" зі свого боку.

До цього на окупованому Донбасі заявили, що передадуть Україні кількох полонених в односторонньому порядку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ДонбасСчастьеобмін полоненимиКПВВКонтактная група

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся