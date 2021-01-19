ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський поскаржився ОБСЄ на гальмування врегулювання на Донбасі

Київ, Вівторок 19 січня 2021 19:17
Зеленський поскаржився ОБСЄ на гальмування врегулювання на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський і Анн Лінде (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде. У ході зустрічі президент поскаржився на гальмування врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року. Однак з того часу був відкритий тільки один КПВВ згідно з домовленостями. Інші ж пункти пропуску, які були побудовані Україною з гуманітарною метою на окупованій території не відкрилися.

За його словами, гальмується процес взаємного обміну полоненими, блокується доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманих і робота місії ОБСЄ на окупованій території, розмінування та процес розведення військ на нових ділянках.

Нагадаємо, українська делегація в Тристоронньої контактної групи по Донбасу просить ОБСЄ допомогти з обміном полоненими і рухом через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ).

Крім того, на переговорах по Донбасу з'явилися нові люди. Зокрема, окупанти залучили "громадських діячів" зі свого боку.

До цього на окупованому Донбасі заявили, що передадуть Україні кількох полонених в односторонньому порядку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийОБСЄДонбас

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся