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Боевики продолжают блокировать дороги возле КПВВ

Донбасс, Суббота 06 февраля 2021 16:50
Боевики продолжают блокировать дороги возле КПВВ
Фото: КПВВ (t.me/s/mvs_ukraine)
Автор: Юлия Струк

Пророссийские боевики продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Речь идет о КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Такие данные предоставила Государственная пограничная служба.

"Все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка", - указано в сообщении.

При этом граждан пропускают лишь в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно, "Новотроицкое" - дважды в неделю (понедельник и пятница), когда наемники разблокируют движение по дорожному коридору.

Напомним, Украина в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в январе просила ОБСЕ помочь с открытием движения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье".

Как писало РБК-Украина, на встрече с новой главой ОБСЕ президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что российская сторона тормозит урегулирование на Донбассе. По его словам, Киев выполнил все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

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