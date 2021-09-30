Бойовики відкривали прицільний вогонь по позиціях ООС 7 разів за добу

Бойовик на Донбасі порушили режим припинення вогню 7 разів за минулу добу, 29 вересня. Вони цілилися по позиціях українських захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС .

Наші бійці відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити обстріли агресорів.

"Втрат серед наших воїнів немає", - уточнили в штабі ООС.

У напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі Пісків бойовики обстріляли наші позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що на Донбасі посилилися обстріли цього місяця. Про це повідомили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український воїн. У нього залишилася дружина та двоє дітей.