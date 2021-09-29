Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено двох військових

За добу, 28 вересня, російські найманці на Донбасі 8 разів порушили режим припинення. Двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

У напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російські найманці два рази відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також двічі під обстріл потрапили українські позиції неподалік Кам'янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське і Широкине.

В результаті бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їхнього здоров'я - задовільний.

Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

У районі Золотого - 4 окупанти вели прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Піски ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.