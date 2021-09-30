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В ОБСЄ розповіли про погіршення ситуації на Донбасі: такого не було з липня 2020 року

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 03:12
В ОБСЄ розповіли про погіршення ситуації на Донбасі: такого не було з липня 2020 року Фото: в ОБСЄ розповіли про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Ситуація на Донбасі в області безпеки нестабільна. Таку заяву зробив представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті ОБСЄ.

Після зустрічей ТКГ і її робочих груп Кіннунен зробив заяви, щодо ситуації з безпекою на Донбасі. Відзначається, що ситуація в області безпеки нестабільна, оскільки збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню в цьому місяці.

"У вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню в день. Особливу заклопотаність викликає велика кількість жертв серед цивільного населення в результаті обстрілів і стрілянини", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що таких обстрілів на Донбасі не було з літа минулого року.

"У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли були вжиті заходи з припинення вогню", - уточнили в ОБСЄ.

Також в ОБСЄ зазначають, що спостерігачі не можуть повноцінно працювати через заборони пересування на непідконтрольних Україні територіях. Тільки в останні два тижні свободу пересування спостерігачів обмежували 31 раз в ОРДО і 6 разів в ОРЛО.

"Іншою перешкодою для роботи СММ є триваючі обстріли БПЛА місії та глушіння їх сигналу", - йдеться в повідомленні.

Також в ОБСЄ нагадали, що Росія блокує продовження місії ОБСЄ, яка відіграє важливу роль щодо вирішення конфлікту з 2014 року.

"Сьогоднішня зустріч відбулася за день до того, як закінчиться мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні, не продовжений Російською Федерацією. З 2014 року ця місія була важливим компонентом зміцнення довіри в рамках узгоджених зусиль ОБСЄ з вирішення конфлікту", - зазначили в ОБСЄ.

Нагадаємо, що США критикують Росію за закриття місії ОБСЄ на кордоні. Також там не впевнені в тому, що РФ буде виконувати міжнародні угоди.

Раніше повідомлялося, що РФ зірвала нараду ОБСЄ у Варшаві. Про це розповів Блінкен.

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