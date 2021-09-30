ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Боевики открывали прицельный огонь по позициям ООС 7 раз за сутки

Новина українською →
Украина, Четверг 30 сентября 2021 07:55
Боевики открывали прицельный огонь по позициям ООС 7 раз за сутки Фото: боевики обстреляли позиции ООС 7 раз за сутки (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 7 раз за прошедшие сутки, 29 сентября. Они целились по позициям украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе Песков боевики обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших воинов нет", - уточнили в штабе ООС.

Наши бойцы открывали ответный огонь, чтоб прекратить обстрелы агрессоров.

Напомним, что на Донбассе усилились обстрелы в этом месяце. Об этом сообщили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский воин. У него осталась жена и двое детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
В горах Львовской области перевернулся туристический автобус: есть пострадавшие
В горах Львовской области перевернулся туристический автобус: есть пострадавшие
DAILY
Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна