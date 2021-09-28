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Стало відомо ім'я загиблого у неділю на Донбасі військового

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Донбас, Вівторок 28 вересня 2021 20:13
Стало відомо ім'я загиблого у неділю на Донбасі військового Фото: на Донбасі 26 вересня загинув український воїн (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбасі 26 вересня при виконанні бойового завдання загинув старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Молостов. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Сахновщинської територіальної громади (Харківська область).

Зазначається, що 49-річний боєць загинув 26 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС.

Церемонія прощання з українським воїном пройде 29 вересня о 12:00 в селі Новоолександрівка Сахновщинської сільради.

Стало відомо ім'я загиблого у неділю на Донбасі військового

Фото: на Донбасі 26 вересня загинув український воїн Віктор Молостов (facebook.com/permalink)

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