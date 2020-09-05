Ватажок "ДНР" наказав відкрити вогонь по ЗСУ. Україна скликає термінове засідання ТКГ

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Українська сторона ініціює термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. Пушилін наказав бойовикам відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Прямий".

ТКГ збереться завтра, 6 вересня, щоб обговорити наказ ватажка бойовиків знищити українські укріплення в районі населеного пункту Шуми, що розташоване поблизу лінії розмежування.

"Наш президент був поінформований про це, він надзвичайно стурбований цим. Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра", - зазначив він.

Зазначимо, сьогодні ватажок проросійських бойовиків так званої "ДНР" Пушилін дав наказ атакувати у понеділок, 7 вересня, укріплення підрозділів Об'єднаних сил поблизу Шумів. Він додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

Нагадаємо, 27 липня на Донбасі розпочалося повне та всеосяжне перемир'я, домовленість про яке була досягнута на засіданні ТКГ. З того часу в зоні проведення ООС не було зафіксовано бойових втрат серед українських військових.

Додамо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення бойовиками домовленостей про відведення важкого озброєння; окупанти розміщують поблизу лінії зіткнення важку артилерію.