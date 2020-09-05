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В ООС пригрозили відповіддю з усіх сил та засобів у разі агресії бойовиків

Донбас, Субота 05 вересня 2020 22:16
В ООС пригрозили відповіддю з усіх сил та засобів у разі агресії бойовиків
Фото: українські військові (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко відреагував на погрози ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна завдати удару по українських позиціях поблизу Шумів. Українські підрозділи готові завдати потужного удару у відповідь.

Про це йдеться на сторінці командування ООС у Facebook.

Кравченко наголосив, що поблизу населеного пункти Шуми українська сторона не обладнувала жодних нових інженерних споруджень та не порушувала жодних домовленостей, про що стверджує ватажок бойовиків.

"Це звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним, і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою", - заявив він.

У разі атаки з боку проросійських бойовиків Україна залишає за собою право на захист.

"Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами", - додав Кравченко.

Нагадаємо, сьогодні ватажок "ДНР" звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей та наказав бойовикам атакувати укріплення ЗСУ поблизу Шумів. У зв'язку з цим Україна терміново скликала засідання ТКГ.

Додамо, з початку сьогоднішньої доби, 5 вересня, на Донбасі зберігався режим припинення вогню.

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