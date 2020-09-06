На Донбасі підірвався автомобіль, є постраждалі

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують допомагати ліквідовувати осередки пожеж на території Луганської та Донецької областей. Сьогодні під час слідування до одного з осередків пожежі на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

В результаті підриву автомобільної розливної станції АРС-14 поблизу Новгородського постраждали двоє військовослужбовців. Бійців з пораненнями різного ступеня важкості евакуювали до лікувального закладу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про загибель двох військовослужбовців, які зникли безвісти під час пожежі в Донецькій області; у штабі ООС розповіли подробиці загибелі військовослужбовців.

Також РБК-Україна писало про загибель військового під час пожежі у Луганській області; військовий зник безвісти після пожежі в бліндажі, пізніше його тіло знайшли під завалами.

Крім того, в результаті пожежі у Луганській області загинула цивільна особа.