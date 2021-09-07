Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Проросійські бойовики на Донбасі знову порушили режим "тиші" та обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід" .

Пораненому військовому відразу ж надали медичну допомогу, після чого його транспортували до лікувального закладу. Наразі відомо, що стан пораненого військовослужбовця задовільний.

"Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в угрупуванні "Схід".