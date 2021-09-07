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Бойовики на Донбасі поранили українського військового

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Донбас, Вівторок 07 вересня 2021 22:45
Бойовики на Донбасі поранили українського військового Фото: на Донбасі поранили військового (mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі знову порушили режим "тиші" та обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Пораненому військовому відразу ж надали медичну допомогу, після чого його транспортували до лікувального закладу. Наразі відомо, що стан пораненого військовослужбовця задовільний.

"Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в угрупуванні "Схід".

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