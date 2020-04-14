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У Донецькій області на навчаннях вибухнув міномет, є жертви і поранені

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 18:23
У Донецькій області на навчаннях вибухнув міномет, є жертви і поранені
Фото: місце події (gp.gov.ua)

ДБР розпочало досудове розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю

В Донецькій області на полігоні під час проведення планових стрільб вибухнув міномет, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще вісім отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

У зв'язку з подією, під керівництвом військової прокуратури Донецького гарнізону слідчими територіального управління ДБР розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

"За даними слідства, 14 квітня 2020 року під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні в Донецькій області стався вибух міномета. В результаті загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на даний момент постраждалі госпіталізовані, їм надається невідкладна медична допомога.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про призначення відповідних експертиз.

Нагадаємо, 14 квітня на Донбасі бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях ОС, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Крім того, російсько-окупаційні сили дискредитують українських військовослужбовців і перешкоджають діяльності спостерігачів СММ ОБСЄ на Донбасі.

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