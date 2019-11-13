Бойовики на Донбасі підсилюють провокаційні обстріли, - ГУР

Ілюстративне фото (ООС)

На передову для здійснення обстрілу направлені додаткові підрозділи

На Донбасі командування збройних сил Російської Федерації активізувало зусилля по дестабілізації обстановки за рахунок обстрілів за межами розведення сил у Станиці Луганській, Золотом і Петровському. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що для здійснення провокаційних обстрілу позицій Об'єднаних сил бойовики підсилюють передові підрозділи розрахунками протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і снайперськими групами.

"Крім того, на передову прибувають розвідувальні підрозділи, укомплектовані військовослужбовцями, більшість з яких в цьому році пройшли підготовку в навчальних центрах на території Росії і мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у тому числі за мінування місцевості, підриву об'єктів і коригування артилерійського вогню", - повідомили в українській розвідці

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 12 листопада на Донбасі під час обходу в районі Новотроїцького підірвалися на міні двоє українських військових. На даний момент вони знаходяться у важкому стані.

Також повідомлялося, що 12 листопада бойовики 15 раз обстріляли позиції українських військових. При цьому застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.