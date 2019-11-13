ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі підсилюють провокаційні обстріли, - ГУР

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 13:09
Бойовики на Донбасі підсилюють провокаційні обстріли, - ГУР
Ілюстративне фото (ООС)

На передову для здійснення обстрілу направлені додаткові підрозділи

На Донбасі командування збройних сил Російської Федерації активізувало зусилля по дестабілізації обстановки за рахунок обстрілів за межами розведення сил у Станиці Луганській, Золотом і Петровському. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що для здійснення провокаційних обстрілу позицій Об'єднаних сил бойовики підсилюють передові підрозділи розрахунками протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і снайперськими групами.

"Крім того, на передову прибувають розвідувальні підрозділи, укомплектовані військовослужбовцями, більшість з яких в цьому році пройшли підготовку в навчальних центрах на території Росії і мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у тому числі за мінування місцевості, підриву об'єктів і коригування артилерійського вогню", - повідомили в українській розвідці

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 12 листопада на Донбасі під час обходу в районі Новотроїцького підірвалися на міні двоє українських військових. На даний момент вони знаходяться у важкому стані.

Також повідомлялося, що 12 листопада бойовики 15 раз обстріляли позиції українських військових. При цьому застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

В ООС представили докази обстрілу бойовиками аграрної компанії На Донбасі блокували переміщення майже 3 млн готівки через лінію розмежування
Новини України ДонбасрозвідкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся