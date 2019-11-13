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На Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події     13.11.2019 - 18:10
На Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

На Донбасі з початку поточної доби, 13 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бойовики здійснили вісім обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме поблизу Хутора Вільного, у Луганського і двічі неподалік Новолуганского, два рази в районі Зайцевого, біля Оріхового і неподалік Новотошківського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь по українських позиціях у Лебединського.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада під час обходу позицій в районі Новотроїцького двоє українських військових підірвалися на міні. Українські військові перебувають у важкому стані.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 12 листопада, бойовики на Донбасі 15 раз порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.

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