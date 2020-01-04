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Бойовики обстріляли Василівку, Новолуганське та Зайцеве

Новини » Надзвичайні події     04.01.2020 - 07:09
Бойовики обстріляли Василівку, Новолуганське та Зайцеве
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обстріли вели з великокаліберних кулеметів

Протягом минулої доби, 3 січня, збройні формування Російської Федерації три рази рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Василівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по нашим позиціям поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам Новолуганського. Втрат з боку українських військових немає.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ 1 січня зафіксували на окупованому Донбасі невідведену реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

РБК-Україна писало, що на Донбасі 3 січня ситуація на ділянках розведення залишається стабільною і з дотриманням режиму тиші.

Бойовики півгодини обстрілювали українські позиції біля Новолуганского На Донбасі доба минула без втрат
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