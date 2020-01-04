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ОБСЕ зафіксувала невідведений "Град" бойовиків неподалік Донецька

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 03:52
ОБСЕ зафіксувала невідведений "Град" бойовиків неподалік Донецька
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У місцях зберігання озброєння бойовиків також не вистачає 13 танків

Спостерігачі ОБСЄ 1 січня зафіксували на окупованому Донбасі невідведену реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ.

Зазначається, що у місцях зберігання озброєння бойовиків також не вистачає 13 танків.

Так, "Град" зафіксували біля населеного пункту Новоамвросіївське, що у 56 кілометрах на схід від Донецька. Ця установка розміщена з порушенням ліній відведення.

Також зазначається, що станом на 1 січня у постійному місці зберіганні озброєння в непідконтрольному районі Донеччини досі бракує 13 танків - чотирьох Т-64 та дев’ятьох Т-72.

Крім цього, 2 січня на околицях окупованого Луганська бойовики стріляли у бік безпілотника ОБСЄ.

Раніше Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській і Донецькій областях.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 3 січня ситуація на ділянках розведення залишається стабільною і з дотриманням режиму тиші.

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