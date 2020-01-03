ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики сьогодні двічі порушили "тишу" на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     03.01.2020 - 18:09
Бойовики сьогодні двічі порушили "тишу" на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Жодний український військовий не постраждав

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні бойовики в районі проведення операції Об'єднаних сил близько півгодини обстрілювали українські позиції біля Новолуганского.

Нагадаємо, на Донбасі 2 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На Донбасі доба минула без втрат На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші"
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся