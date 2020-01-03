Бойовики сьогодні двічі порушили "тишу" на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Жодний український військовий не постраждав

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні бойовики в районі проведення операції Об'єднаних сил близько півгодини обстрілювали українські позиції біля Новолуганского.

Нагадаємо, на Донбасі 2 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.