ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 19:31
Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Режим "тиша" дотримується

На Донбасі 3 січня ситуація на ділянках розведення залишається стабільною і з дотриманням режиму тиші. Про це повідомляє РБК-Украпрес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів.

Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша".

Нагадаємо, що початку поточної доби збройні формування Російської Федерації бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна, на Донбасі 2 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Бойовики сьогодні двічі порушили "тишу" на Донбасі Бойовики півгодини обстрілювали українські позиції біля Новолуганского
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся