Бойовики на Донбасі влаштували провокацію з росіянином, - штаб

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Одягнений у військовий бушлат росіянин здався передовим частинам ЗСУ

Проросійські бойовики влаштували провокацію на Донбасі з участю одягненого у військовий бушлат громадянина Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що вчора з боку позицій противника на позиції ВСУ вийшов цивільний, одягнений у військовий бушлат. Українські військові його затримали і передали СБУ. З'ясувалося, що житель російського Ростова-на-Дону близько місяця тому прибув на тимчасово окуповану територію Донецької області для пошуку роботи.

"Не знайшовши роботи і не маючи де жити, дана особа кілька разів затримувався так званими "правоохоронними" органами окупаційної адміністрації. Після останнього попередження громадянин РФ вирішив перейти на підконтрольну уряду України територію. Також затриманий зазначив, що має психічні розлади", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона вважає, що бойовик вирішили використовувати психічно хворої людини у злочинних цілях, і замість можливості перетнути КПВВ одягли на нього військовий бушлат і відправили на позиції ВСУ, щоб спровокувати сили ООС на вогонь.

Нагадаємо, раніше глава представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоренс Жиллетт заявила, що коронавірус представляє особливу загрозу для жителів окупованого Донбасу.