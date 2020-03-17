На Донбасі бойовики 10 разів порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

НЗФ Росії обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів

З початку поточної доби, 17 березня, в районі операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили обстріл поблизу Павлополя, недалеко від населеного пункту Березове, поблизу Старогнатівки, неподалік Широкине і поруч зі Славним.

Також були зафіксовані обстріли в районі населеного пункту Новолуганське, поруч з Оріхове, неподалік Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 17 березня, в результаті обстрілу ворожих двоє військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Військовослужбовців були евакуйовані у військово-медичного закладу, де їм оперативно надали належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня на Донбасі в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації поранений один український військовий. Всього бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, 16 березня проросійські бойовики влаштували провокацію на Донбасі з участю одягненого у військовий бушлат громадянина Російської Федерації.