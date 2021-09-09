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Бойовики обстріляли село Кряківка на Донбасі: у штабі ООС показали наслідки

Автор: Марія Кучерявець

Проросійські бойовики обстріляли село Кряківка на Донбасі. Окупанти використовували заборонену Мінськими домовленостями артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"8 вересня з 18:30 до 19:12, з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Красний Ліман збройні формування РФ із застосуванням ствольної артилерії 122 мм обстріляли село Кряківка, що на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Після чого Українська сторона СЦКК провела верифікацію наслідків ворожого обстрілу.

В ході якої було встановлено та задокументовано факти порушення Мінських домовленостей, а саме: зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури - пошкодження цивільного будинку, автомобіля та прилеглої території.

"Зазначені дії збройних формувань РФ свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку", - додають у штабі.

Вказано, що про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Фото: у штабі ООС показали наслідки обстрілу села Кряківка (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, бойовики також здійснили обстріл околиці Мар'їнки на Донбасі, використовуючи заборонені мінськими угодами види озброєння.

Додамо, окупанти сьогодні обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого один наш військовий отримав поранення.

Крім того, в УЗ повідомили, що сьогодні вранці в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.

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