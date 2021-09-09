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Бойовики обстрілюють залізничну станцію в Донецькій області, рух поїздів обмежили

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Четвер 09 вересня 2021 10:26
Бойовики обстрілюють залізничну станцію в Донецькій області, рух поїздів обмежили Фото: УЗ обмежила рух поїздів через обстріл станції (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

Сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", - йдеться в повідомленні.

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозова та №6003/6004 Ізюм - Скотувата - Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

"Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, що раніше рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка обмежили через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

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