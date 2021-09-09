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Заборона реклами і боротьба з підробками: Рада схвалила новий закон про ліки

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 13:44
Заборона реклами і боротьба з підробками: Рада схвалила новий закон про ліки Фото: Рада схвалила новий закон про ліки (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України в першому читанні схвалила законопроект № 5547 про ліки. Відповідне рішення підтримали 272 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Законопроект пропонує закріпити широкий перелік термінів з метою їх уніфікації в національному законодавстві та адаптації до законодавства Євросоюзу. Він регулює створення, фармацевтичну розробку, доклінічні дослідження, клінічні випробування та дослідження та інші етапи виробництва ліків. А також оптову і роздрібну торгівлю, контроль якості та фармацевтичний нагляд.

Крім того, регулюється реклама ліків - зокрема, препаратів зі списку заборонених для реклами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, а також тих, вартість яких підлягає реімбурсації. Також забороняється рекламувати допінгові речовини та методи їх використання в спорті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді пропонують ввести штрафи за порушення цієї заборони на продаж ліків дітям до 14 років.

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