Через обстріл бойовиків на Донбасі поранений український військовий

Бойовики сьогодні вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню на Донбасі та обстріляли позиції українських захисників. Поранення отримав військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС .

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, в УЗ повідомили, що сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.

Працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття. Рух поїздів там обмежили.