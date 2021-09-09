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Боевики обстреляли село Кряковка на Донбассе: в штабе ООС показали последствия

Автор: Мария Кучерявец

Пророссийские боевики обстреляли село Кряковка на Донбассе. Оккупанты использовали запрещенную Минскими договоренностями артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"8 сентября с 18:30 до 19:12, с направления временно оккупированного населенного пункта Красный Лиман вооруженные формирования РФ с применением ствольной артиллерии 122 мм обстреляли село Кряковка на Луганщине", - говорится в сообщении.

После чего Украинская сторона СЦКК провела верификацию последствий вражеского обстрела.

В ходе которой были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно: зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры - повреждение гражданского дома, автомобиля и прилегающей территории.

"Указанные действия вооруженных формирований РФ свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергли местное население опасности", - добавляют в штабе.

Указано, что обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Фото: в штабе ООС показали последствия обстрела села Кряковка (фото facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, боевики также совершили обстрел окраины Марьинки на Донбассе, используя запрещенные минскими соглашениями виды вооружения.

Добавим, оккупанты сегодня обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего один наш военный получил ранение.

Кроме того, в УЗ сообщили, что сегодня утром в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.

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