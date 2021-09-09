Боевики обстреляли село Кряковка на Донбассе: в штабе ООС показали последствия

"8 сентября с 18:30 до 19:12, с направления временно оккупированного населенного пункта Красный Лиман вооруженные формирования РФ с применением ствольной артиллерии 122 мм обстреляли село Кряковка на Луганщине", - говорится в сообщении.

После чего Украинская сторона СЦКК провела верификацию последствий вражеского обстрела.

В ходе которой были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно: зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры - повреждение гражданского дома, автомобиля и прилегающей территории.

"Указанные действия вооруженных формирований РФ свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергли местное население опасности", - добавляют в штабе.

Указано, что обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Фото: в штабе ООС показали последствия обстрела села Кряковка (фото facebook.com/pressjfo.news)