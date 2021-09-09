Бойовики обстріляли село Кряківка на Донбасі: у штабі ООС показали наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"8 вересня з 18:30 до 19:12, з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Красний Ліман збройні формування РФ із застосуванням ствольної артилерії 122 мм обстріляли село Кряківка, що на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Після чого Українська сторона СЦКК провела верифікацію наслідків ворожого обстрілу.

В ході якої було встановлено та задокументовано факти порушення Мінських домовленостей, а саме: зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури - пошкодження цивільного будинку, автомобіля та прилеглої території.

"Зазначені дії збройних формувань РФ свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку", - додають у штабі.

Вказано, що про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Фото: у штабі ООС показали наслідки обстрілу села Кряківка (facebook.com/pressjfo.news)