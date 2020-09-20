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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новоолександрівки

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики у неділю, 20 вересня, один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки.

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Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, російські найманці здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї, тому вогонь у відповідь українські військовослужбовці не відкривали. В результаті ворожої провокації ніхто з підрозділів Об'єднаних сил не постраждав.

"Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, вчора окупаційні сили поранили в ногу українського військового.

Також бойовики двічі порушували перемир'я на Донбасі у п'ятницю, 18 вересня.

Крім того, у п'ятницю на Донбасі постраждав український військовий, він підірвався на невідомому пристрої.

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