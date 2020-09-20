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Боевики обстреляли позиции ООС возле Новоалександровки

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики в воскресенье, 20 сентября, один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Новоалександровки.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По данным штаба, российские наемники осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, поэтому ответный огонь украинские военнослужащие не открывали. В результате вражеской провокации никто из подразделений Объединенных сил не пострадал.

"Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в командовании.

Напомним, вчера оккупационные силы ранили в ногу украинского военного.

Также боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе в пятницу, 18 сентября.

Кроме того, в пятницу на Донбассе пострадал украинский военный, он подорвался на неизвестном устройстве.

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