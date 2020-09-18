На Донбасі від вибуху невідомого предмета постраждав військовий

Фото: мінне поле (facebook.com/pressjfo.news)

Під час гасіння пожежі на Донбасі здетонував невідомий вибуховий пристрій. В результаті чого постраждав український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався недалеко від населеного пункту Залізне, коли військовослужбовці Збройних сил України локалізували вогнище загоряння сухої трави.

Військовому була надана кваліфікована медична допомога.

Загрози розповсюдження вогню немає.

Нагадаємо, 18 вересня бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Водяне і Новотошковского.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі 16 вересня.