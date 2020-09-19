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Бойовики на Донбасі два рази порушили режим "тиші"

Донбас, Субота 19 вересня 2020 07:37
Бойовики на Донбасі два рази порушили режим "тиші"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 18 вересня, незаконні збройні формування Росії вчергове порушили перемир'я на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики здійснили обстріл поблизу населеного пункту Водяне з підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського окупанти обстрілювали українські позиції з великокаліберного кулемета.

Під час гасіння пожежі на Донбасі здетонував невідомий вибуховий пристрій. Через що постраждав український військовий.

Інцидент стався недалеко від населеного пункту Залізне, коли військовослужбовці Збройних сил України локалізували вогнище загоряння сухої трави.

З початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі за добу, 16 вересня.

Крім того, 17 вересня бойовики обстріляли українські позиції у Новогригорівці.

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