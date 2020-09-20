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На Донбасі поранення отримав один український військовий

Донбас, Неділя 20 вересня 2020 07:43
На Донбасі поранення отримав один український військовий
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі 19 вересня бойовики тричі порушили порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Поблизу Пісків та Павлополя бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - зазначили у штабі ООС.

Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічено проліт ворожого БПЛА типу "МЕВІК-2" із перетином лінії розмежування.

"Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування", - повідомили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 18 вересня, проросійські бойовики двічі порушували перемир'я на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі ОБСЄ впродовж 16 вересня задокументували 15 порушень перемир'я на Донбасі.

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