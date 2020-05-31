На адмінмежі з Кримом викрали військового ЗСУ

Фото: пункт пропуску "Чонгар" (ДПСУ)

На місці зникнення військогового виявили сліди боротьби

На адміністративному кордоні з анексованим Кримом, у районі півострова Чонгар, викрали українського військового. На місці його зникнення виявлені сліди боротьби.

Про це в Facebook повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

Військовослужбовець одного із підрозділів ЗСУ ніс службу на спостережному посту. Близько п'ятої години ранку в суботу, 30 травня, військового на його робочому місці вже не знайшли.

"З моменту зникнення військовослужбовця відразу розпочалися пошукові заходи, однак вони не дали результатів. На телефонні дзвінки він не відповідає... Неподалік спостережного посту були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", - повідомили у Службі.

Досі не встановлено, де може перебувати викрадений військовий. Інформацію передали правоохоронцям.

Нагадаємо, більше тижня тому поліція Донецької області затримала банду, яка викрала та катувала ветерана АТО на Донбасі, змушуючи його вступити в кримінальне угрупування.

Також у Рівненській області викрили злочинну групу, яка під приводом лікування викрадала людей та насильно утримувала їх в "реабілітаційних центрах".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур