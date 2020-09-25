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Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки

Донбас, П'ятниця 25 вересня 2020 18:03
Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 25 вересня, на Донбасі бойовики один раз обстріляли українські позиції. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики обстріляли українські позиції недалеко від населеного пункту Авдіївка. Постріли були здійснені з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Неприцільний вогонь не становив загрози для життя і здоров'я наших військовослужбовців, і зброю у відповідь вони не застосовували", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень в результаті пострілів немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 вересня, бойовики на Донбасі один раз порушили "тишу".

Крім того, вночі 24 вересня в лікарні помер український військовий Костянтин Оверко. Він був поранений ворожим снайпером в зоні ООС ще 20 червня.

Додамо, що бойовики на Донбасі замінували декілька доріг біля лінії розмежування, використовуючи при цьому заборонені міжнародними конвенціями міни.

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