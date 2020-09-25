Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

С начала текущих суток, 25 сентября, на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Авдеевка. Выстрелы были осуществлены из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.

Напомним, за минувшие сутки, 24 сентября, боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину".

Кроме того, ночью 24 сентября в больнице умер украинский военный Константин Оверко. Он был ранен вражеским снайпером в зоне ООС еще 20 июня.

Добавим, что боевики на Донбассе заминировали несколько дорог возле линии разграничения, используя при этом запрещенные международными конвенциями мины.