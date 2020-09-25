ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки

Донбасс, Пятница 25 сентября 2020 18:03
Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 25 сентября, на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Авдеевка. Выстрелы были осуществлены из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.

Напомним, за минувшие сутки, 24 сентября, боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину".

Кроме того, ночью 24 сентября в больнице умер украинский военный Константин Оверко. Он был ранен вражеским снайпером в зоне ООС еще 20 июня.

Добавим, что боевики на Донбассе заминировали несколько дорог возле линии разграничения, используя при этом запрещенные международными конвенциями мины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь