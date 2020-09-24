Бойовики на Донбасі замінували дороги біля лінії розмежування

Фото: на Донбасі триває мінування територій (facebook.com/pressjfo)

Проросійські бойовики на Донбасі замінували декілька доріг біля лінії розмежування. При цьому застосовуються заборонені міжнародними конвенціями міни.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що за даними звітів місії ОБСЄ, з початку вересня зафіксовано кілька фактів мінування територій:

28 серпня помітили 10 протитанкових мін на західній околиці Петровського району Донецька, які встановлені в два ряди і заблокували дорогу;

1 вересня - 23 протитанкові міни, встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого аеропорту "Донецьк";

4 вересня - 4 протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги дороги, і 7 вересня - 8 протитанкових мін на автодорозі поблизу Веселої Гори Луганської області;

13 вересня - 14 протитанкових мін на дорозі поблизу Саханки Донецької області. У той же день було задокументовано ще 28 протитанкових мін на дорозі біля Веселої Гори.

Крім того, 19 вересня місія ОБСЄ помітила протипіхотну міну (МОН-200) поблизу Молодіжного Луганської області.

У штабі відзначають, що окупаційні війська застосовують приховані способи мінування, зокрема протипіхотними мінами, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки таких мін використовується гранатомет, радіус ураження такої міни складає до 16 метрів.

Нагадаємо, тема розмінування на Донбасі постійно піднімається українською стороною в ТКГ і в нормандському форматі.

Напередодні в районі Пісків під Донецьком підірвалися двоє українських військових.