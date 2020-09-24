Бойовики на Донбасі замінували дороги біля лінії розмежування

Проросійські бойовики на Донбасі замінували декілька доріг біля лінії розмежування. При цьому застосовуються заборонені міжнародними конвенціями міни.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
Повідомляється, що за даними звітів місії ОБСЄ, з початку вересня зафіксовано кілька фактів мінування територій:
Крім того, 19 вересня місія ОБСЄ помітила протипіхотну міну (МОН-200) поблизу Молодіжного Луганської області.
У штабі відзначають, що окупаційні війська застосовують приховані способи мінування, зокрема протипіхотними мінами, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки таких мін використовується гранатомет, радіус ураження такої міни складає до 16 метрів.
Нагадаємо, тема розмінування на Донбасі постійно піднімається українською стороною в ТКГ і в нормандському форматі.
Напередодні в районі Пісків під Донецьком підірвалися двоє українських військових.