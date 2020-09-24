ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У лікарні помер військовий, якого у червні поранив снайпер

Україна, Четвер 24 вересня 2020 16:37
У лікарні помер військовий, якого у червні поранив снайпер
Фото: Костянтин Оверко (facebook.com/503obmp)
Автор: Дмитро Левицький

Вночі 24 вересня у лікарні помер український військовослужбовець Костянтин Оверко. Морпіха 20 червня поранив ворожий снайпер в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє 503-й окремий батальйон морської піхоти у Facebook.

Військовий три місяці боровся за життя та переніс понад 30 складних операцій. Сьогодні вночі він помер.

У лікарні помер військовий, якого у червні поранив снайпер

Нагадаємо, 20 червня російсько-окупаційні сили поранили трьох українських військовослужбовців на Донбасі. Двоє з них отримали осколкові травми, а третього поранили зі стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що у серпні помер командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії. У нього була онкологічна хвороба.

Крім того, у травні на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади.

Додамо, вчора на Донбасі на міні підірвалися двоє військових.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДонбасвійськовіснайперыпреступленияООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся