У лікарні помер військовий, якого у червні поранив снайпер

Фото: Костянтин Оверко (facebook.com/503obmp)

Вночі 24 вересня у лікарні помер український військовослужбовець Костянтин Оверко. Морпіха 20 червня поранив ворожий снайпер в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє 503-й окремий батальйон морської піхоти у Facebook.

Військовий три місяці боровся за життя та переніс понад 30 складних операцій. Сьогодні вночі він помер.

Нагадаємо, 20 червня російсько-окупаційні сили поранили трьох українських військовослужбовців на Донбасі. Двоє з них отримали осколкові травми, а третього поранили зі стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що у серпні помер командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії. У нього була онкологічна хвороба.

Крім того, у травні на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади.

Додамо, вчора на Донбасі на міні підірвалися двоє військових.