На Донбасі за добу зафіксовано 7 прольотів безпілотників бойовиків, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Протягом минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, проте залишається повністю контрольованою. Російські окупаційні війська усупереч мирних домовленостей продовжували вести вогонь по наших позиціях із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На окремих напрямках відмічено застосування озброєння БМП, мінометів, ствольної артилерії та протитанкових ракетних комплексів. Загалом за минулу добу, 12 серпня, противник збільшив інтенсивність обстрілів наших позицій у тому числі із застосуванням важкого озброєння. Всього зафіксовано 57 обстрілів позицій наших військ, при цьому окупанти 12 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Загалом ворогом було випущено понад 70 мін та снарядів. На Луганському напрямку ворог не знижує вогневої активності в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське. По захисниках Кримського окупанти вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, позиції Об'єднаних сил в районі цього населеного пункту двічі перебували під вогнем 82 мм мінометів. Позиції поблизу Новотошківського були обстріляні з гранатометів, стрілецької зброї та зенітних установок. Під час вогневого зіткнення одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено. Об'єднані сили повністю дотримуються мирних домовленостей разом з тим вживали адекватних заходів по відношенню до вогневих засобів противника. На Попаснянському напрямку активності противника не відмічено. Ворогом здійснено провокації на вогонь у відповідь в районі населеного пункту Золоте. Проте Об'єднані сили продовжили виконувати завдання в штатному режимі. Російські окупаційні війська продовжують створювати напругу на Світлодарському напрямку. Так, протягом минулої доби позиції Об'єднаних сил на цьому напрямку зазнали обстрілів з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було поблизу населеного пункту Луганське, де окрім гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь з мінометів 120 калібру. Ворожий вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів Об'єднаним силам вдалося подавити черговими вогневими засобами. Для подавлення ворожих мінометів застосовувалися сили і засоби контрбатарейної боротьби. Відмічається збільшення вогневої активності ворога на Горлівському напрямку. Так, вчора у другій половині дня неспокійно було поблизу населених пунктів Південне, Зайцеве та Майорськ. О 20.40 годині по позиціях біля Майорська окупанти відкрили вогонь з міномету калібром 120 мм, а о 21.50 годині обстріляли захисників Зайцевого із 82 мм міномету. Зафіксовано 11 розривів заборонених Мінськими домовленостями боєприпасів. Вогневі позиції окупантів виявлені посеред житлових кварталів населених пунктів. Підрозділи Об'єднаних сил не відкривають вогонь по населених пунктах та не наражають на небезпеку мирних громадян. Проте, вживаються адекватних заходів для примушення противника до припинення вогню. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил на цьому напрямку не допущено. На Донецькому напрямку російські окупаційні війська обстрілювали наші позиції з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Опитне, Новомихайлівка та Новотроїцьке. Застосування важкого озброєння не зафіксовано. Разом з тим відмічено застосування протитанкових керованих ракет в районі Авдіївки, а по позиціях біля Миколаївки працювала ворожа снайперська пара. Втрат серед особового складу не допущено. Залишається напруженою обстановка на Маріупольському напрямку. Під ворожим вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї перебували позиції Збройних Сил України поблизу населених пунктів Павлопіль, Чермалик, Гнутове, Водяне, Лебединське, Широкине. Захисників Гнутового, Лебединського, Водяного, Кримського російські окупанти обстрілювали з 82-мм мінометів. Позиції поблизу Водяного та Лебединського зазнали обстрілу з мінометів калібру 120-мм, а по наших укріпленнях в районі Гнутового працювала ворожа артилерія калібру 122-мм. Всього на Маріупольському напрямку відмічено 23 випадки відкриття вогню по наших позиціях. Внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено. Об'єднані сили вживали адекватних заходів для збереження життя та здоров'я особового складу Збройних Сил України. Виявлені вогневі засоби та особовий склад противника знищувався як черговими вогневими засобами, так і підрозділами, що зазнавали вогневого впливу. Противник минулої доби посилив спроби повітряної розвідки наших позицій. Засобами ППО зафіксовано 7 випадків застосування ворогом безпілотних літальних апаратів, які ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва. Роботу всіх БПЛА було припинено засобами радіоелектронної боротьби. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 10 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Водяне, Лебединське та Широкине. Внаслідок бойових дій одного військовослужбовця Збройних Сил України поранено. Таким чином ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою. Противник збільшив кількість та інтенсивність обстрілів та використання важкого озброєння. Залишається напруженою ситуація на Луганському та Маріупольському напрямках. Всього за минулу добу в Об'єднаних силах два військовослужбовця внаслідок ведення бойових дій було поранено. У всіх випадках Об'єднані сили вживають адекватних заходів для збереження життя та здоров'я своїх військовослужбовців. Разом з тим усі факти порушень мирних домовленостей з боку противника фіксуються, документуються та передаються міжнародним організаціям, в тому числі й правозахисним. За даними розвідки протягом минулої доби одного окупанта знищено, шість дістали поранення. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Командування Об'єднаних сил й надалі проводить заходи щодо виявлення боєприпасів, зброї, наркотичних речовин, затримання осіб причетних до терористичної діяльності на території Донецької та Луганської областей. Протягом минулої доби правоохоронцями зі складу Об'єднаних сил перевірено 10577 транспортних засобів, 11023 особи, з них 3822 по Інформаційному центру. До територіальних центрів доставлено 4 особи для перевірки на причетність до НЗФ, виявлено 19 адміністративних правопорушень. Працівники поліції Сєвєродонецька зі складу об'єднаних сил отримали повідомлення, що 56-річний чоловік вештається по місту з гранатою. По приїзду правоохоронці виявили та вилучили в будинку підозрюваного дві гранати – РГД-5 та одну Ф-1. Тривають слідчі дії. Крім того Лисичанські поліцейські виявили більше 200 кущів конопель, які на присадибній ділянці вирощував мешканець міста Привілля. Також затриманий зберігав дома близько кілограма висушеної коноплі. Контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало більше 20 тисяч осіб та майже 3 тисяч транспортних засобів. 25 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. На КПВВ «Майорське» прикордонний наряд та працівники ДФС виявили у багажнику автомобіля лікарські засоби, взуття та біжутерію, які з ознаками контрабанди намагався провезти громадянин України. Сума вилученого товару становить понад 28 тисяч гривень. Ще одного невдалого контрабандиста затримали правоохоронці зі складу Об'єднаних сил на КПВВ «Гнутове». Чоловік у багажному відділенні автівки намагався провести ядохімікат для садівництва. Попередньо товар оцінено на суму майже 50 тисяч гривень. Крім того військовослужбовці Об’єднаних сил, в рамках допомоги населенню Донбасу, від громадських організацій доставили іграшки, одяг, постільну білизну багатодітній родині в Авдіївці. А на позиції, які розташовані на околицях цього ж міста українські військові, від волонтерів, привезли солодощі та медикаменти. Також військові забезпечили супровід і охорону представникам гуманітарної організації, які проводили медичні огляди для мешканців Травневого та Гладосового. Таким чином підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах.