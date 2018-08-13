На Донбасі за день поранений один український військовий

Бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі за добу, 13 серпня, бойовики 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ), в результаті бойових дій один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

"Протягом поточної доби, від 7 до 18 години російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, бойовики відкривали прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошковське, Троїцьке, Новозвановка, Новолуганське, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутово і Лебединське.

Також ворог обстріляв захисників Новотошковського із артилерійських систем калібром 122 мм, Троїцького та Новозвановки із мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Богданівки - із мінометів калібром 120 мм. Також на окремих напрямках противник застосовував озброєння БМП і протитанкові ракетні комплекси.

Повідомляється, що в ході бойових дій один військовослужбовець отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, 12 серпня в зоні бойових дій на Донбасі поранення отримали троє військових.