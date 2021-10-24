ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Бойовики обстрілювали Донбас із забороненої зброї: двоє бійців поранені

Новость на русском →
Україна, Неділя 24 жовтня 2021 08:09
Бойовики обстрілювали Донбас із забороненої зброї: двоє бійців поранені Фото: бойовики тричі обстріляли позиції ООС, двох бійців поранено (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики тричі за добу, 23 жовтня, порушили режим припинення вогню на Донбасі, включаючи обстріли позицій українських бійців зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. В результаті двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У районі Новозванівки бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Використання цієї зброї заборонено Мінськом.

У напрямку Новогригорівки ворог двічі здійснював обстріли українських воїнів. Окупанти використовували для цього протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В результаті обстрілів за минулу добу двоє українських бійців отримали поранення.

"В результаті ворожих дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити ворожі обстріли, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що бойовики мінують райони біля лінії розмежування й розширюють кордони для техніки та озброєння. Це створює небезпечну ситуацію для мирних жителів і наших військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Невеликий спад: в Україні ще майже 20 800 нових випадків COVID
Невеликий спад: в Україні ще майже 20 800 нових випадків COVID
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі