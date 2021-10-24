Бойовики обстрілювали Донбас із забороненої зброї: двоє бійців поранені

Бойовики тричі за добу, 23 жовтня, порушили режим припинення вогню на Донбасі , включаючи обстріли позицій українських бійців зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. В результаті двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС .

У районі Новозванівки бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Використання цієї зброї заборонено Мінськом.

У напрямку Новогригорівки ворог двічі здійснював обстріли українських воїнів. Окупанти використовували для цього протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В результаті обстрілів за минулу добу двоє українських бійців отримали поранення.

"В результаті ворожих дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити ворожі обстріли, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.