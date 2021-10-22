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Бойовики на Донбасі активізували мінування тилових районів, - розвідка

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Донбас, П'ятниця 22 жовтня 2021 14:15
Бойовики на Донбасі активізували мінування тилових районів, - розвідка Фото: бойовики на Донбасі мінують лінію фронту (Scott Olson/Getty Images)  
Автор: Сергей Новиков

За даними української розвідки бойовики на Донбасі активізували мінування тилових районів біля лінії розмежування. Це створює додаткову небезпеку для місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що окупаційні війська продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Зокрема, відновлюють і обладнають нові позиції, в тому числі фейкові.

"У той же час окупанти активізували інженерні роботи і мінування ділянок місцевості в тилових районах недалеко від лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, противник розширює межі районів для розміщення техніки і озброєнь, а також встановлює навколо них нові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями мін.

"Зазначені дії російських окупаційних військ створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, що проживає на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню і поранили українського військового.

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