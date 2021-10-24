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Співали пісні, слухали музику: ОБСЄ розповіла, як окупанти блокували готель у Донецьку

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Україна, Неділя 24 жовтня 2021 07:04
Співали пісні, слухали музику: ОБСЄ розповіла, як окупанти блокували готель у Донецьку Фото: ОБСЄ розповіла, як окупанти блокували готель у Донецьку ( УНІАН)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі розкрила подробиці блокування готелю в Донецьку, в якій проживають її співробітники. Зазначається, що завдяки діям окупантів місія не змогла відправити жоден патруль 22 жовтня з готелю для моніторингу ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 23 жовтня.

ОБСЄ зазначає, що навколо готелю ввечері 21 і вночі 22 жовтня зібралося приблизно 30 осіб, а вдень 22 жовтня спостерігачі нарахували вже 250 протестувальників.

При цьому, в ніч з 21 на22 жовтня близько 20 чоловіків регулярно чергували навколо готелю і не менше двох постійно стояли на східному і західному під'їздах до готелю.

Вранці 22 жовтня три члени місії вийшли з готелю для перевірки автомобілів на автостоянці готелю. Дев'ять протестувальників у цивільному одязі заявили, що спостерігатимуть за тим, як СММ проводить техобслуговування. Шестеро з них почали знімати побачене на мобільні пристрої.

Вдень 22 жовтня окупанти влаштували шоу перед готелем, де проживають співробітники ОБСЄ. Вони "співали пісні, виступали з промовами і тримали плакати з критикою діяльності місії, а також крутили через колонки гучну музику і дивилися фільми на переносному екрані".

При цьому члени збройних формувань на автомобілях з написом "поліція" блокували східний і Західний під'їзди до готелю. Ще двоє бойовиків у військовому одязі постійно чергували біля будівлі.

"Увечері 23 жовтня спостерігачі бачили, як так званий "мер" Донецька виступав перед учасниками масових зборів навпроти готелю, після чого, за спостереженнями СММ, люди мирно розійшлися", - йдеться в повідомленні.

ОБСЄ також зазначає, що після цього виступу деякі учасники зборів почали розбирати намети, встановлені перед готелем.

Нагадаємо, що окупанти послабили блокаду ОБСЄ в Донецьку. Співробітники організації кілька днів не могли працювати через протести.

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