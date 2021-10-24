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Боевики обстреливали Донбасс из запрещенного оружия: двое бойцов ранены

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Украина, Воскресенье 24 октября 2021 08:09
Боевики обстреливали Донбасс из запрещенного оружия: двое бойцов ранены Фото: боевики трижды обстреляли позиции ООС, два бойца ранены (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Боевики трижды за сутки, 23 октября, нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая обстрелы позиций украинских бойцов из оружия, запрещенного минскими договоренностями. В результате двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе Новозвановки боевики вели огонь из минометов 120-го калибра. Использование этого оружия запрещено Минском.

В направлении Новогригорьевки враг дважды совершал обстрелы украинских воинов. Оккупанты использовали для этого противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате обстрелов за прошедшие сутки двое украинских бойцов получили ранения.

"В результате враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наши защитники открывали ответный огонь, чтобы прекратить вражеские обстрелы, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, что боевики минируют районы возле линии разграничения и расширяют границы для техники и вооружений. Это создает опасную ситуацию для мирных жителей и наших военных.

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