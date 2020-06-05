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Бойовики нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію

Новини » Політика     05.06.2020 - 21:52
Бойовики нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію
Фото: Олексій Резніков (mtot.gov.ua)

Бойовики також не пропускають на окуповані території міжнародні організації

Проросійські бойовики на Донбасі нікого не пропускають на підконтрольну українському уряду територію. Також найманці обмежують в'їзд на окуповані території представників міжнародних організацій.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

За словами Резнікова, гуманітарні організації також звертаються за допомогою до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території.

"Кожного дня патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через усі КПВВ у Донецькій та Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, що люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими", - пояснив він.

При цьому, як наголосив Резніков, українська сторона повністю не зупиняла пропуск через КПВВ та пропускає громадян за гуманітарної потреби.

Зазначимо, пропуск через КПВВ на Донбасі було обмежено у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Україні та на непідконтрольних територіях.

Пропуск через лінію розмежування на Донбасі планують почати відновлювати вже з 10 червня.

Прикордонники у коментарі РБК-Україна зазначали, що список і деталі відкриття КПВВ на Донбасі будуть лише після наказу командувача Об'єднаних сил.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбаспропускКПВВ
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