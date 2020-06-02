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Чекають наказу: деталі відкриття КПВВ на Донбасі будуть після рішення Наєва

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 14:04
Чекають наказу: деталі відкриття КПВВ на Донбасі будуть після рішення Наєва
Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

Рішення про відкриття КПВВ на Донбасі прийме командувач ООС

Точні дати, список і деталі відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі будуть відомі після наказу командувача Об'єднаних сил (ООС) Сергія Наєва. Прикордонники зі складу ООС готові до відновлення роботи пунктів пропуску.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Як уточнив Демченко, контрольні пункти на Донбасі діють відповідно до рішення або наказу командувача Об'єднаних сил.

"Як тільки штаб ООС визначиться з цими контрольними пунктами в'їзду-виїзду, прикордонники здійснюватимуть оформлення відповідно до норм, які будуть діяти, - вони будуть повністю відкриті або з обмеженнями. Але всі ці рішення ми будемо бачити після наказу командувача ООС. Своєю чергою, прикордонники, які входять до складу ООС, готові до виконання завдань", - зазначив він.

РБК-Україна намагалося уточнити в прес-центрі штабу ООС точні дати і список КПВВ, які відкриють в першу чергу, проте там поки не можуть дати відповіді.

Нагадаємо, сьогодні на нараді у президента Володимира Зеленського головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про підготовку перших КПВВ на Донбасі до роботи після 10 червня.

Зазначимо, раніше в ООН розкритикували правила пропуску через КПВВ на Донбасі в умовах карантину, оскільки спеціальні дозволи видаються нерівномірно і непередбачувано.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасКПВВООС
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