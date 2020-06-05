Боевики никого не пропускают на подконтрольную Украине территорию

Фото: Алексей Резников (mtot.gov.ua)

Боевики также не пропускают на оккупированные территории международные организации

Пророссийские боевики на Донбассе никого не пропускают на подконтрольную украинскому правительству территорию. Также наемники ограничивают въезд на оккупированные территории представителей международных организаций.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина.

По словам Резникова, гуманитарные организации также обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории.

"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", - пояснил он.

При этом, как отметил Резников, украинская сторона полностью не прекращала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной потребности.

Отметим, пропуск через КПВВ на Донбассе был ограничен в связи со вспышкой коронавируса в Украине и на неподконтрольных территориях.

Пропуск через линию разграничения на Донбассе планируют начать возобновлять уже с 10 июня.

Пограничники в комментарии РБК-Украина отмечали, что список и детали открытия КПВВ на Донбассе будут только после приказа командующего Объединенных сил.

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Автор: Дмитрий Левицкий