ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики никого не пропускают на подконтрольную Украине территорию

Новости » Политика     05.06.2020 - 21:52
Боевики никого не пропускают на подконтрольную Украине территорию
Фото: Алексей Резников (mtot.gov.ua)

Боевики также не пропускают на оккупированные территории международные организации

Пророссийские боевики на Донбассе никого не пропускают на подконтрольную украинскому правительству территорию. Также наемники ограничивают въезд на оккупированные территории представителей международных организаций.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина.

По словам Резникова, гуманитарные организации также обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории.

"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", - пояснил он.

При этом, как отметил Резников, украинская сторона полностью не прекращала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной потребности.

Отметим, пропуск через КПВВ на Донбассе был ограничен в связи со вспышкой коронавируса в Украине и на неподконтрольных территориях.

Пропуск через линию разграничения на Донбассе планируют начать возобновлять уже с 10 июня.

Пограничники в комментарии РБК-Украина отмечали, что список и детали открытия КПВВ на Донбассе будут только после приказа командующего Объединенных сил.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбасспропускКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь