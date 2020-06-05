ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Штаб уточнив дату відкриття КПВВ на Донбасі

Новини » Політика     05.06.2020 - 13:51
Штаб уточнив дату відкриття КПВВ на Донбасі
Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

Пункти пропуску на Донбасі запрацюють з 10 червня

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі відкриються з 10 червня. Штаб операції Об'єднаних сил (ООС) підтвердив дату відновлення роботи пунктів пропуску.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Володимира Зеленського.

Повідомляється, що на нараді у Зеленського в штабі ООС зазначили, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в Україні третій день поспіль зростає кількість підтверджених випадків COVID-19. Така тенденція загрожує погіршенням епідеміологічної ситуації.

"Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя і безпекою - складно. Невидима небезпека - найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що пункти пропуску на Донбасі запрацюють після 10 червня, а відкривати КПВВ будуть вибірково.

Водночас у коментарі РБК-Україна в силових відомствах уточнювали, що деталі роботи КПВВ будуть відомі вже після того, як з'явиться наказ командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбаскарантинКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся